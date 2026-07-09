На трассе «Ливны – Навесное» в Орловской области ограничили движение до осени

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Ливенском районе Орловской области с 8 июля ввели временное ограничение движения на участке дороги «Ливны – Навесное» с 21-го по 28-й километр, сообщает департамент дорожного хозяйства. Причина — ремонт автодороги. Ограничения будут действовать до 30 сентября.

Водителей просят заранее планировать маршруты, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на дорожные знаки и указатели в зоне работ.

Ремонтные работы проводятся для улучшения дорожного покрытия. Движение восстановят после завершения всех работ.