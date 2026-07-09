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НовостиОбщество9 июля 2026 12:51

В 192 домах Орловской области проведут капремонт в 2026 году

В регионе заменят 314 лифтов и отремонтируют крыши в 24 МКД
Елена Зябкина
В 192 домах Орловской области проведут капремонт в 2026 году

В 192 домах Орловской области проведут капремонт в 2026 году

Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Орловской области в 2026 году капитальный ремонт проведут в 192 многоквартирных домах, сообщили на совещании с главами муниципалитетов. Из них 24 дома отремонтируют по программе досрочного ремонта крыш. В 88 домах заменят 314 лифтов — 155 из них уже установлены в 42 МКД. Еще 80 домов отремонтируют в порядке очередности. Собственникам уже направили предложения о ремонте на 2027 год.

Региональная программа капремонта рассчитана до 2044 года. Она включает 4367 многоквартирных домов общей площадью 15,7 миллиона квадратных метров, где проживают 374 тысячи человек. В 787 домах планируется заменить 3125 лифтов. С начала реализации программы работы провели в 1459 домах, что улучшило условия проживания почти 213 тысяч человек.

Если собственники до 1 сентября не примут решение о необходимых видах работ в рамках предельной стоимости, решение обязаны принять органы местного самоуправления. Орловцев призывают активно участвовать в обсуждении планов капремонта, чтобы своевременно обновлять жилье и повышать комфорт в своих домах. Программа продолжает реализовываться.