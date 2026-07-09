В Орловской области в августе пройдут финал Чемпионата России и Кубок Губернатора по мотокроссу

Фото: сайт правительства Орловской области

В Сосковском районе Орловской области с 21 по 23 августа на новой трассе «Мотопарк Три Точки» пройдут финал Чемпионата России серии RGP MX, седьмой этап Первенства России и Кубок Губернатора. Главный старт сезона соберет несколько сотен спортсменов из разных регионов — от юных участников до мастеров спорта и призеров международных турниров. В числе участников — действующий чемпион России Артемий Назаров, бронзовый призер чемпионата мира Евгений Бобрышев и другие лидеры российского мотокросса.

Программа соревнований рассчитана на три дня. 21 августа на трассу выйдут юные спортсмены в классах MX-50, MX-65 и MX-85. 22 августа состоится главная борьба финала в классах MX-125, MX-OPEN, MX-2 и MX-1, автограф-сессия гонщиков и награждение победителей. 23 августа пройдут командные соревнования — «Кросс национальных команд РФ» и заезды Кубка России среди женщин. Двухкилометровая песчаная трасса с десятью трамплинами уже получила высокую оценку действующих чемпионов

Президент Федерации мотоциклетного спорта Орловской области Дмитрий Филатов отметил, что событие объединит спортсменов и всех любителей скорости. По итогам тестовых заездов трассу назвали «мирового уровня». Помимо гонок, гостей ждут шоу, фуд-корт, ярмарка, выставки техники и розыгрыш мотоциклов. Соревнования пройдут при участии Минспорта России, правительства региона и Федерации мотоциклетного спорта России. Орловцев приглашают поддержать спортсменов и насладиться атмосферой большого мотокросса.