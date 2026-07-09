В Орловской области в аварии с тремя автомобилями пострадал мужчина

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 34-летний водитель 1992 года рождения, управляя фургоном «Sollers Atlant» ехал по трассе «Орел – Тамбов» со стороны Ливен в направлении Орла. Около восьми часов утра в районе 49 километра трассы водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Scania R 450» с полуприцепом под управлением 47-летнего. После столкновения от фургона отскочил предмет и влетел в попутный «Форд Транзит».

В аварии пострадал водитель «SOLLERS ATLANT». Мужчина был госпитализирован.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий. В двух ДТП пострадали два человека.