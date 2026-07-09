Более семи тонн белорусских ягод ввезли в Орловскую область с нарушениями

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской области

В Орловскую область из Беларуси ввезли 7,35 тонны свежих ягод – 2,2 тонны клубники и 5,15 тонны малины. При проведении карантинного контроля специалисты Россельхознадзора выявили нарушения фитосанитарного законодательства. Участники внешнеэкономической деятельности не уведомили и не предъявили продукцию для обязательной проверки в установленный срок. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской области.

Согласно правилам Евразийского экономического союза, получатель подкарантинной продукции обязан уведомить уполномоченный орган о прибытии груза и предъявить его для контроля не позднее следующего рабочего дня после поступления на территорию. Это требование было проигнорировано. По всем фактам нарушений собственникам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Орловцам напоминают: своевременное уведомление и предъявление продукции для фитосанитарного контроля – обязательное условие при ввозе растительных грузов из-за рубежа. Это позволяет предотвратить распространение карантинных вредителей и болезней, а также гарантирует безопасность продукции для потребителей. Нарушители будут привлечены к ответственности.