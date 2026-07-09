Аграрии Орловской области получили поддержку в Центре компетенций

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Центр компетенций Орловской области подвел итоги работы за первое полугодие 2026 года, сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства. Услугами организации воспользовались 300 заявителей из числа владельцев личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей, глав крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Специалисты центра оказывают фермерам комплексную поддержку: помогают подготовить и загрузить документы для участия в программах господдержки, сопровождают отчетную деятельность и содействуют в регистрации хозяйств и открытии счетов.

За шесть месяцев центр обеспечил подачу документов на несколько конкурсных отборов. Десять заявителей подали заявки на гранты на развитие К(Ф)Х, один — на грант «Агромотиватор» и еще один — на грант «Агротуризм». Кроме того, сотрудники организации провели 26 семинаров-совещаний для аграриев региона. Работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства в АПК о мерах государственной поддержки продолжается.

Для орловских фермеров центр становится важным инструментом в получении финансовой помощи от государства. Благодаря консультациям и помощи в оформлении документов аграрии могут сосредоточиться на развитии своих хозяйств, а не на бюрократических процедурах. Это особенно актуально для начинающих предпринимателей и владельцев небольших ферм.

Получить подробную консультацию можно в Орле на улице Максима Горького, 45, офис 50, или по телефонам +7(919) 265-61-62 и +7(900) 488-13-48.