В Орловской области открыли сельский кабинет для финансовых услуг в

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области в деревне Истомино начал работу первый сельский кабинет государственных и финансовых услуг. Здесь проживают около 500 человек. Населенный пункт расположен в стороне от трассы, общественного транспорта практически нет, а сигнал мобильного интернета слабый. Добраться до города удается не всегда, поэтому новый сервис стал для местных жителей настоящим подспорьем. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Орловской области.

Кабинет представляет собой рабочее место с компьютером и доступом в интернет. Он находится в местном сельском клубе. Через него можно пользоваться порталом госуслуг, сайтами ЖКХ и онлайн-банками: оплачивать коммунальные услуги, передавать показания счетчиков, делать денежные переводы, открывать вклады и оформлять страховки. Пенсионерка Любовь Геращенкова отметила, что даже оплата коммуналки через компьютер — уже большое облегчение, а перевод денег дочери теперь не проблема, так как у нее кнопочный телефон.

Проект в Истомино — пилотный. В дальнейшем такие рабочие места планируют открывать и в других населенных пунктах Орловской области. Это сделает финансовые услуги доступнее для жителей отдаленных деревень и поможет им решать бытовые вопросы без поездок в город. Орловцы смогут экономить время и силы.