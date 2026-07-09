В Орле началась вторая волна записи в первые классы со свободными местами

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле стартовала вторая волна записи в первые классы. Теперь подать заявление могут дети, которые не проживают на закрепленной территории. Прием документов открыт с 6 июля. На сегодняшний день в школы города уже зачислено более двух тысяч первоклассников. В свободном доступе остаются места в 30 школах. Об этом сообщает администрация Орла.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги», региональную систему «Образование 57» или лично в выбранной школе. Региональный сервис рекомендуется как самый надежный вариант при высокой нагрузке на федеральные порталы. Уведомление о зачислении придет в личный кабинет на «Госуслугах» или на электронную почту.

Вакантные места есть в школах No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 49 и 53. Подробную информацию о количестве мест можно уточнить на официальных сайтах школ в разделах «Вакантные места для приема обучающихся» и «Сведения о зачислении». Места распределяются быстро, поэтому родителям рекомендуют не откладывать подачу заявления.