Почти шестьсот орловских выпускников пересдают ЕГЭ 8 и 9 июля

Фото: ОРЦОКО

В Орловской области 8 и 9 июля проходят дополнительные дни ЕГЭ для пересдачи одного из предметов по выбору. В этом году возможностью воспользовались 597 выпускников, сообщили в региональном центре оценки качества образования. В прошлом году свои баллы повысили 79% участников. Экзамены проходят в восьми пунктах на базе школ, оснащенных рамками металлодетекторов и системами видеонаблюдения. Об этом сообщает ОРЦОКО.

8 июля выпускники сдают русский язык, физику, химию, английский (письменная часть), литературу и информатику — всего 242 человека. Свое решение пересдать экзамены выпускницы лицея No 40 Анастасия Ничитайленко и Вероника Коваленко объяснили тем, что полученные баллы не соответствуют их реальным знаниям. 9 июля пройдут экзамены по профильной и базовой математике, биологии, истории, обществознанию и устной части английского — на них зарегистрировались 354 выпускника.

За объективностью следят 20 общественных наблюдателей, из них 13 — родители. Еще 15 онлайн-наблюдателей в ситуационно-информационном центре мониторят ход экзаменов в каждой аудитории. Результаты станут известны не позднее 18 июля. Успешная пересдача может улучшить шансы на поступление в желаемый вуз. Орловские выпускники активно пользуются этой возможностью.