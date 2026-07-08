В Орловской области сохранили заправку по четным и нечетным дням

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В Орловской области сохраняется временный порядок отпуска топлива по четным и нечетным госномерам, сообщил губернатор Андрей Клычков по итогам заседания оперштаба. Благодаря введенным мерам удалось убрать очереди на заправках, АЗС вернулись к круглосуточной работе. Однако, по словам главы региона, в соседних областях ситуация с топливом остается напряженной. Если снять ограничения, регион может столкнуться с дополнительным спросом извне.

Для сохранения стабильности принято решение оставить прежний порядок: заправка по четно-нечетному принципу и лимит в 30 литров. При этом губернатор уточнил, что в сертифицированные металлические канистры в рамках лимита заливать топливо разрешается. В Орле продолжают работать пять АЗС без ограничений по дням недели, а также заправки на трассах.

Клычков поблагодарил компании, волонтеров и жителей за соблюдение порядка. Напомним, временные правила действуют с 4 июля: в четные дни заправляются машины с четной первой цифрой номера (0, 2, 4, 6, 8), в нечетные — с нечетной (1, 3, 5, 7, 9). Губернатор попросил орловцев отнестись к мерам с пониманием.