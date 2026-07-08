Спасатели дважды за сутки освобождали собак в Орле и Ливнах

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области спасатели и пожарные дважды за сутки выезжали на помощь четвероногим. Вечером жители улицы Матросова в Орле услышали жалобный писк щенка, который застрял между бетонными плитами. Любопытный малыш исследовал окрестности и не заметил, как попал в слишком узкий проход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента подняли плиты и освободили рыжего пушистика. Ночью, около четырех часов, уже в Ливнах на улице Фрунзе помощь потребовалась другой собаке. Морда животного застряла в металлическом заборе около одного из домов.

На место выехали сотрудники 7-й пожарно-спасательной части. Они разрезали часть ограждения специальным инструментом и освободили собаку. Оба четвероногих не пострадали.