В Орловской области на два дня ограничат проезд через три железнодорожных переезда

Фото: Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

В Орловской области 9 и 10 июля временно ограничат движение через три железнодорожных переезда в связи с неотложными ремонтными работами, сообщает департамент дорожного хозяйства. В Свердловском районе переезд на 413-м километре дороги «Орел–Тамбов – Хотетово – Гагаринка» будет закрыт 9 июля с 6:00 до 17:00. Объезд — через переезд на 422-м километре перегона «Еропкино – Змиевка».

В Мценском районе переезд на 361-м километре дороги М-2 «Крым» – Клейменово – Башкатово закроют с 21:00 9 июля до 5:00 10 июля. Объезд — через переезд на 354-м километре трассы «Отрадинское – Башкатово – Апальково». В Урицком районе на 24-м километре дороги «Нарышкино – Сосково – Ясная Поляна – Ледно» движение ограничат 9 июля с 8:00 до 14:00. Здесь проезд организуют по одной полосе в реверсивном порядке.

Водителей просят заранее планировать маршруты и обращать внимание на дорожные знаки и указатели в зоне ремонта. Работы проводятся для обеспечения безопасности и надежности железнодорожного полотна. Временные неудобства помогут избежать более серьезных проблем в будущем.

Специалисты рекомендуют по возможности выбирать альтернативные пути объезда или переносить поездки на другое время. Движение восстановят сразу после завершения работ. Информацию об ограничениях можно уточнить на официальных сайтах департамента.