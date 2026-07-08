Энергетики подключили к сети асфальтовый завод и битумный терминал в Орловской области

Фото: департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области

Орловские энергетики подключили к электрическим сетям асфальтовый завод и битумный терминал в Урицком районе, сообщает департамент ЖКХ. Специалисты построили более двух километров воздушных линий, смонтировали разъединители и реклоузеры, позволяющие быстро локализовать повреждения и восстанавливать подачу энергии. Общая присоединенная мощность составила 1,5 МВт.

Запуск завода позволит увеличить выпуск асфальтобетонной смеси для строительства и ремонта дорог Орловской области. Продукция предприятия пойдет на создание финальных участков Западного обхода Орла. Новая трасса соединит федеральные дороги М-2 «Крым» и Р-120 «Орел–Брянск–Смоленск».

Западный обход перенаправит транзитный поток в направлениях Белоруссия – Казахстан, Брянск – Ростов-на-Дону и Сочи. Это снизит нагрузку на городские дороги и повысит пропускную способность трасс. Орловцы смогут быстрее добираться до соседних регионов. Работы по строительству дороги продолжаются.