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НовостиПолитика8 июля 2026 8:52

В Орловской области уничтожили шесть БПЛА

Беспилотники перехватили над Орловской областью в течение суток
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В небе над Орловщиной в течение последних суток средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены шесть беспилотников. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

По словам губернатора, при атаке на область никто не пострадал. Кроме того, не зафиксировано повреждений инфраструктуры. В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Как сообщает Минобороны России, только за прошедшую ночь, над страной было ликвидировано 415 украинских БПЛА самолетного типа.