В Орловской области уничтожили шесть БПЛА

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В небе над Орловщиной в течение последних суток средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены шесть беспилотников. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

По словам губернатора, при атаке на область никто не пострадал. Кроме того, не зафиксировано повреждений инфраструктуры. В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Как сообщает Минобороны России, только за прошедшую ночь, над страной было ликвидировано 415 украинских БПЛА самолетного типа.