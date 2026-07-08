Молодежный центр «Юность» на Орловщине готовят к открытию после ремонта

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Урицком районе Орловской области продолжается капитальный ремонт комплексного молодежного центра «Юность». Подрядчик уже выполнил демонтажные работы, оштукатурил стены, установил перегородки из гипсокартона и обустроил три входа с пандусом. Также завершены сверка системы отопления и установка радиаторов в зрительном зале. На втором и третьем этажах заменили оконные блоки и витражи.

Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой стен в зрительном зале и их шпаклевкой. Проведена кладка внешней стены. Подрядчик и субподрядная организация осмотрели объект для прокладки кабеля освещения, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и монтажа оборудования.

После завершения всех работ центр «Юность» станет современным пространством для молодежных мероприятий. Обновленное здание будет соответствовать всем требованиям безопасности и комфорта. Открытие запланировано после окончания отделочных работ и монтажа инженерных систем.