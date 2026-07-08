Именитые участники финала Кубка России по пляжному волейболу провели мастер-класс для юных орловцев

Фото: Анастасия Дорохова

Накануне старта Финала Кубка России по пляжному волейболу в Орле на площади Ленина прошел мастер-класс для юных спортсменов. Занятие провели игрок ВК «Обнинск» Дмитрий Веретюк — чемпион мира и Европы до 20 лет, бронзовый призер чемпионата мира до 21 года — и многократный призер этапов Кубка России Анна Савельева из калининградского «Локомотива». Более 30 воспитанников орловских секций волейбола в течение часа выполняли упражнения, участвовали в эстафетах и отрабатывали технику с мячом.

Юные волейболисты с большим интересом слушали наставления опытных спортсменов. Тренеры отметили высокий уровень подготовки и активность ребят. Дети подарили игрокам свои эмоции и пожелали удачи на предстоящих матчах. Мастер-класс прошел в дружеской и позитивной атмосфере.

Игры группового этапа Финала Кубка России стартуют 8 июля на площади Ленина. Финалы состоятся 11 июля, начало в 15:45. Вход для болельщиков свободный. Орловцы и гости города смогут увидеть лучшие мужские и женские тандемы страны, включая членов национальной сборной.