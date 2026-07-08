В Орле на улице Пушкина ограничат движение из-за ремонта контактной сети трамвая

Фото: Елена Зябкина

В Железнодорожном районе Орла продолжается ремонт контактной сети трамвая, сообщает пресс-служба администрации Орла. В связи с работами по подвесу несущего троса завтра, 8 июля, с 10:00 до 16:00 будет временно ограничено движение транспорта в районе улицы Пушкина вблизи дома №14.

Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута и соблюдать требования временных дорожных знаков. Ограничения вводят для безопасности дорожного движения и выполнения ремонтных работ.

Специалисты рекомендуют заранее планировать поездки и по возможности объезжать участок. Ремонтные работы завершат в этот же день, после чего движение восстановят в полном объеме.