Судебные приставы и сотрудники ГАИ арестовали 10 машин орловских должников

Фото: пресс-служба УФССП по Орловской области

В Орловской области судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели комплексные рейды по взысканию штрафов с недобросовестных граждан. С мая по июнь мероприятия прошли в Орле, Мценске и Ливнах. В ходе рейдов арестовали 10 автомобилей должников. Общая сумма задолженностей владельцев этих машин превысила 2,8 миллиона рублей. Также в рамках исполнительных производств арестовано имущество еще на 1,57 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Орловской области.

К административной ответственности привлекли 56 граждан за уклонение от уплаты штрафов. В 30 случаях должники погасили задолженности после начала мер воздействия. Всего в ходе рейдов удалось взыскать 991 тысячу рублей. Совместные мероприятия приставов и гаишников — профилактическая мера принудительного взыскания.

Чтобы избежать ареста личного транспорта, орловцам рекомендуют самостоятельно оплачивать штрафы и не доводить дело до крайних мер. Проверить наличие задолженности можно через сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП. Своевременная оплата избавит от неприятных встреч с приставами на дороге.