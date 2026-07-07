В Орле открыли памятный знак Великому Князю Сергею Александровичу и Елизавете Федоровне

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле на территории храма Иверской иконы Божьей матери открыли памятный знак Великому Князю Сергею Александровичу и Великой Княгине Елизавете Федоровне Романовым. В церемонии приняли участие председатель Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское Общество» Сергей Степашин, сенаторы Вадим Соколов и Сергей Рябухин, митрополит Орловский и Болховский Тихон, а также другие почетные гости.

Сергей Степашин отметил, что Сергей Александрович был первым руководителем Палестинского общества и одним из лучших градоначальников, патриотом своей страны. Елизавета Федоровна, одна из красивейших женщин Европы, выбрала Россию, приняла православие и любила нашу Родину. Памятный знак выполнен из трех видов гранита и двух видов бронзового литья, скульптор — Виктор Басарев, архитектор — Константин Зайц.

После открытия на железнодорожном вокзале Орла Сергей Степашин возложил цветы к мемориальной доске в память о председателях и почетных членах Императорского Православного Палестинского Общества. Памятный знак стал еще одним символом уважения к истории и духовному наследию России. Орловцы смогут посещать это место и отдавать дань памяти представителям императорской семьи.