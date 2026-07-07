В Орловской области ожидаются грозы с ветром до 20 м/с Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, с 21 часа 7 июля до 21 часа 8 июля в Орловской области ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области. Ночью местами, днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — ливни с грозами и градом. Ветер южный, ночью 6–11 метров в секунду, днем 8–13. При грозах порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 12–17 градусов, днем 21–26. Спасатели напоминают орловцам о мерах предосторожности: не прятаться у стен домов, на остановках и около недостроенных зданий, не подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам.

Автомобили не стоит парковать под деревьями, рекламными конструкциями и электропроводами. Водителям советуют соблюдать дистанцию и не превышать скорость. Также запрещено сжигать сухую растительность и разводить костры. Телефон экстренных служб — 112.