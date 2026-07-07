Фото: Елена Зябкина

В Орле с 10 по 12 июля пройдет первый театральный фестиваль «НЕгорький театр». Мероприятие состоится на площадках Городского парка культуры и отдыха. 10 июля в 18:00 на центральной сцене пройдет торжественное открытие с участием танцевальных коллективов Pro-Dance и «Феникс». Затем эстрадный студенческий театр «Веселая маска» представит постановку «Мертвая душа» по роману Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы».

11 июля станет главным фестивальным днем. С 12:00 парк превратится в большую сцену под открытым небом. Зрителей ждут пантомима, клоунада, кукольные постановки, карнавал, музыкальные выступления и огненное шоу. Участие примут артисты из восьми театров Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Смоленска. Программа обещает быть насыщенной и разнообразной.

12 июля театр продолжится в новом формате. Для гостей подготовили квесты, квизы, кинопоказы, мастер-классы по актерскому мастерству и другие активности для всей семьи. Участие в двух воскресных мероприятиях — квизе «Интеллектуальный градус» и квесте «Путешествие на Остров сокровищ» — возможно только по предварительной регистрации.

Фестиваль «НЕгорький театр» станет ярким событием культурной жизни Орла. Организаторы приглашают всех желающих провести выходные в атмосфере творчества и вдохновения. Вход на большинство мероприятий свободный. Подробности — на официальных площадках фестиваля.

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