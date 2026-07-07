В Орле завели дело о долге по зарплате в 15,5 млн рублей перед 61 работником

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Железнодорожном районе Орла возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы. Руководство организации, занимающейся производством и ремонтом приборов, с апреля 2025 по июнь 2026 года не платило сотрудникам. Задолженность перед 61 работником превысила 15 миллионов 497 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры.

Следствие устанавливает все обстоятельства происшедшего. Проводятся процессуальные действия для сбора доказательств. Принимаются меры по наложению ареста на имущество должника для погашения задолженности.

Расследование продолжается. Ход дела на контроле правоохранительных органов.