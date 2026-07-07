Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июля 2026 9:52

В Орле завели дело о долге по зарплате в 15,5 млн рублей перед 61 работником

В Орловской области руководство предприятия не платило сотрудникам больше года
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Железнодорожном районе Орла возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы. Руководство организации, занимающейся производством и ремонтом приборов, с апреля 2025 по июнь 2026 года не платило сотрудникам. Задолженность перед 61 работником превысила 15 миллионов 497 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры.

Следствие устанавливает все обстоятельства происшедшего. Проводятся процессуальные действия для сбора доказательств. Принимаются меры по наложению ареста на имущество должника для погашения задолженности.

Расследование продолжается. Ход дела на контроле правоохранительных органов.