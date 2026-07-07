Орловские родители двух и более детей получили семейную выплату от Соцфонда

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С 1 июня Отделение Социального фонда по Орловской области приняло более 11 тысяч заявлений от родителей на ежегодную семейную выплату. Уже 4,5 тысячи орловцев получили деньги. Новая мера позволяет вернуть часть уплаченного налога в виде разницы между расчетной суммой НДФЛ и суммой, начисленной по ставке 6 процентов с доходов, с которых был уплачен налог. Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

Выплата предназначена для официально работающих родителей двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). Специалисты проводят комплексную оценку нуждаемости семьи с учетом доходов и имущества. Ключевое условие — среднедушевой доход не должен превышать 24 738 рублей (1,5 прожиточного минимума за 2025 год). Именно этот показатель берется в расчет, поскольку выплата предполагает возврат части налога за прошлый год.

Семейное положение на право получения выплаты не влияет. Оформить ее могут и состоящие в браке, и разведенные родители, а также не состоящие в браке. Заявление подается один раз в год за предыдущий год. При этом у заявителя не должно быть задолженности по алиментам. Подать заявление можно до 1 октября через портал госуслуг, в клиентских службах ОСФР или МФЦ.

Для тех, кто только планирует подать заявление, специалисты рекомендуют не откладывать и успеть до 1 октября. Получить консультацию можно в клиентских службах Социального фонда.