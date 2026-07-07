Орловские школьники побывали в пожарной лаборатории и узнали, как ищут причины возгораний

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Для ребят из летнего лагеря школы No 10 города Орла сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области провели необычную экскурсию. Школьники побывали в Испытательной пожарной лаборатории, где им показали, как расследуют причины возгораний. Начальник лаборатории Евгений Касторнов рассказал, как по обгоревшим вещам и «пожарному мусору» определить очаг пожара, обнаружить его источник и установить причину. Дети узнали, что вещественным доказательством может стать кусок стекла, щепотка бетона, обгоревший провод или ветошь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Эксперты показали ребятам, как исследуют образцы, собранные на месте пожара. Для каждого вида материалов есть своя техника, которая помогает выяснить температуру горения, время возгорания и момент короткого замыкания. Дети с большим вниманием слушали, как специалисты изучают документы и проводят исследования, на основании которых составляют заключение. Им было интересно узнать новые понятия и факты о работе пожарно-технических экспертов.

Кроме того, школьники узнали, что лаборатория проверяет качество огнезащитной обработки, пенообразователя, испытывает пожарную сигнализацию, системы оповещения и дымоудаления. Для этого используется современное оборудование, позволяющее проводить исследования с высокой точностью. В завершение экскурсии ребята отправились в гараж, где изучили оснащение судебно-экспертного автомобиля, на котором специалисты выезжают на пожары в любое время суток. Такие экскурсии помогают орловским школьникам лучше понять работу пожарных и осознать важность соблюдения правил безопасности.