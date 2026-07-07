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НовостиОбщество7 июля 2026 7:43

В Орловской области могут отменить заправку по номерам с 9 июля

Губернатор поблагодарил орловцев за понимание и снятие ажиотажа на АЗС
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области 8 июля на заседании регионального оперштаба рассмотрят вопрос об отмене временного режима заправки автомобилей по госномерам. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира. Если решение примут, ограничения снимут уже с 9 июля. Напомним, четно-нечетный принцип продажи бензина ввели 4 июля для борьбы с ажиотажем.

Глава региона поблагодарил орловцев за понимание ситуации и отметил, что ажиотаж на АЗС прошел довольно быстро. По его словам, коллеги из других регионов спрашивали, как удалось решить проблему с топливом. Клычков ответил, что во многом благодаря жителям, которые с пониманием отнеслись ко всем принятым мерам. Губернатор лично посетил заправки в выходные, пообщался с людьми и убедился, что очередей нет, все виды топлива есть в наличии.

Он также выразил благодарность волонтерам и сотрудникам правоохранительных органов, которые дежурили на заправках в эти дни. Уже к вечеру 4 июля очереди стали минимальными, а за два дня действия нового порядка ажиотаж полностью сошел на нет. Решение об отмене ограничений будет принято на оперштабе 8 июля. Орловцы смогут заправляться в привычном режиме.