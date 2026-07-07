В Орловской области откроются две новые модельные библиотеки

Фото: администрация Свердловского района

В Орловской области завершается подготовка к открытию двух модельных библиотек. В 2026 году преобразования проходят на базе Библиотечного информационного центра имени Еремина в Орле и Центральной детской библиотеки имени Благининой в поселке Змиевка. В модернизацию БИЦ вложили свыше 8 миллионов рублей. Там уже закупили новое оборудование, мебель, оргтехнику. Приобретены вешалки, кулеры, кресла, информационные стойки, столы и стеллаж-ступень.

В Змиевке детская библиотека пополнилась брошюровщиком, ламинатором, игровым столом, оборудованием для людей с ограниченными возможностями здоровья, информационными стендами и кондиционерами. Кроме того, фонды обеих библиотек пополнятся тысячами новых изданий. Ремонтные работы в орловском центре уже завершаются.

Цель преобразования библиотек сделать муниципальные библиотеки комфортными, современными и привлекательными пространствами для чтения, общения и досуга всех поколений, включая людей с ОВЗ. Открытие обновленных библиотек создаст новые возможности для культурного развития орловцев.