В Орловской области мужчина зарезал приятеля во время пьяной ссоры

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Суд вынес приговор жителю Покровского района Орловской области, признав его виновным в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Известно, что 19 марта 2026 года обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым в поселке Колпна. Между ними возник конфликт после того, как гость оскорбил сожительницу хозяина. Словесная перепалка переросла в драку. В ходе потасовки мужчина нанес оппоненту более десяти ударов кулаками и кухонным ножом в шею и туловище. От полученных ран знакомый скончался на месте.

Мужчине назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.