Орловский губернатор встретился с обладателем Кубка Стэнли хоккеистом Никишиным

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Андрей Клычков встретился с известным орловским хоккеистом Александром Никишиным. Встреча прошла в администрации Орловской области. Глава региона поздравил спортсмена с завоеванием Кубка Стэнли в составе «Каролина Харрикейнз» в НХЛ. Он отметил, что достижения Никишина — отличный стимул для местных ребят и повод для гордости. Кадры растут не только в столице, но и на периферии — из стремления и силы воли.

Александр Никишин до 12 лет тренировался в хоккейной секции на «Ледовой арене» в Орле. Затем играл в КХЛ за московский «Спартак» и несколько сезонов провел в СКА в Санкт-Петербурге. В 2022 году в составе сборной России он стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.

Губернатор подчеркнул, что Никишин покоряет самые высокие хоккейные вершины, подавая достойный пример юным орловским спортсменам. В ходе беседы обсудили дальнейшие планы хоккеиста и развитие этого вида спорта в регионе. Клычков уверен, что мир узнает имена еще многих ребят — база для подготовки будущих чемпионов в Орловской области есть.