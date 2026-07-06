Из Орловской области за полгода вывезли 15 кошек и собак за рубеж

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской области

Специалисты Россельхознадзора в первом полугодии 2026 года оформили ветеринарные сертификаты для вывоза 53 домашних животных из Орловской и Курской областей. Из Орловского региона за рубеж отправились 15 питомцев: 9 кошек и 6 собак. Самыми популярными направлениями у орловцев стали Турция, Израиль, Кипр, Сербия и Грузия. Все документы оформлены в системе ECert. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской области.

Владельцам напоминают, что подать онлайн-заявку на ветеринарный сертификат можно через систему ECert, что экономит время при оформлении. Перед поездкой важно заранее изучить правила ввоза животных в конкретную страну. Ключевое требование — наличие прививки от бешенства, причем вакцина может быть как отечественной, так и иностранной.

Россельхознадзор рекомендует планировать поездку с питомцем заблаговременно и оформлять все документы до вылета. Ведомство продолжает мониторинг и контроль за вывозом животных, чтобы обеспечить их безопасность и соблюдение ветеринарных норм. Орловцы могут путешествовать со своими любимцами, если заранее подготовят необходимые справки.