В Орловской области нашли останки 73 красноармейцев на «Вахте Памяти – 2026»

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области подвели итоги первого этапа «Вахты Памяти – 2026». Поисковые работы прошли с 20 марта по 31 мая на территориях 12 муниципалитетов. В акции участвовали 19 поисковых отрядов — более 720 человек, включая представителей 10 регионов России. Среди них — Москва, Московская, Курская, Липецкая, Смоленская области и другие. В регионе действуют 12 официальных поисковых организаций, в которых состоят 470 орловцев.

За первый этап поисковики обнаружили останки 73 красноармейцев. Удалось установить имена четырех бойцов, найдены два именных медальона, которые отправили на экспертизу. В 2026 году также прошли церемонии перезахоронения: 7 мая на Кривцовском мемориале захоронили 121 советского воина, 22 июня на мемориале «Вяжи» — 56 бойцов, а в селе Гвоздяное Залегощенского района — еще 26. Установлены имена семи героев.

Для вовлечения молодежи в поисковую работу на базе Центра «Патриот-57» с 2024 года действует курс «Школа молодых поисковиков». Ежегодно орловские отряды получают более миллиона рублей поддержки на свою деятельность. Губернатор Андрей Клычков подчеркнул важность патриотической работы и поручил властям оказывать поисковикам необходимое содействие.

Поисковое движение в регионе продолжает развиваться. Впереди еще два этапа «Вахты Памяти», которые пройдут до конца года. Орловцы активно участвуют в сохранении памяти о защитниках Отечества, возвращая из небытия имена павших героев.