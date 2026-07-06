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НовостиОбщество6 июля 2026 9:18

Почти пять тысяч орловских пенсионеров получили цифровое удостоверение в Макс

В Орловской области 25 клиентских служб помогают оформить ID в мессенджере
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Жители Орловской области активно осваивают новые цифровые сервисы. За четыре месяца 4,7 тысячи пенсионеров региона оформили цифровое удостоверение через мессенджер Макс. Помощь в этом им оказали специалисты 25 клиентских служб Отделения Социального фонда, сообщает ОСФР. Работники консультируют граждан старшего возраста и помогают создавать электронный ID. Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

Цифровое удостоверение позволяет подтверждать личность и социальный статус без бумажных документов. Им удобно пользоваться для получения скидок в магазинах и аптеках, а также при посещении музеев, театров и выставок. При сканировании QR-кода подтверждается только льготный статус – личные данные и размер пенсии скрыты, что гарантирует конфиденциальность.

Обратиться за помощью по созданию цифрового ID в Макс можно в любую клиентскую службу Отделения в часы приема. Специалисты помогут сформировать и загрузить удостоверение в мессенджер. Полный график работы опубликован на региональной странице сайта ОСФР.

Орловцы старшего поколения могут получить консультацию и практическую помощь прямо в отделениях. Цифровой документ – удобная альтернатива бумажному, которая экономит время и упрощает доступ к льготам.