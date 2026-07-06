Горячую воду в Орле вернут на день позже из-за сложностей на стыковке труб

Фото: администрация Орла

На пересечении улиц Бурова и Космонавтов в Орле завершается основной этап монтажа нового железобетонного канала, сообщает администрация Орла со ссылкой на «РИР Энерго». Однако при стыковке проложенного участка с действующей магистралью выявили конструктивные особенности узла соединения. Они связаны с высокой плотностью подземных коммуникаций, глубиной их залегания, состоянием существующих сетей и подвижностью грунта.

Для обеспечения надежной герметичности соединений специалистам потребовалась дополнительная подгонка стыковочных узлов. В связи с этим срок возобновления горячего водоснабжения перенесли на 7 июля. Без воды останутся жители нескольких улиц.

Отключение затронет дома по улице Бурова (четные номера с 2 по 40), улице Маринченко (1, 3, 5, 7, 11–23, 31), улице Металлургов (2–54, кроме нечетных), улице Космонавтов (дом 5), улице Раздольной (43–88), улице Родзевича-Белевича (дом 23), улице Рощинской (1–37) и Московскому шоссе (139–171).

Специалисты делают все возможное, чтобы завершить работы в кратчайшие сроки и восстановить подачу горячей воды. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Коммунальщики обещают запустить систему сразу после завершения всех технических процедур.