В Доме Андреева в Орле прозвучит композиция ко Дню семьи, любви и верности

Фото: Орловский литературный музей И.С.Тургенева

В Доме Леонида Андреева в Орле 8 июля в 14:00 состоится литературно-музыкальная композиция «Плаванье к Небесному Кремлю», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Вход свободный. Гости познакомятся с историей встречи и любви философа и поэта Даниила Андреева и его жены Аллы Александровны.

Их совместная жизнь была недолгой — несколько лет счастья и долгие годы разлуки. Они познакомились в 1937-м, поженились в 1944-м, а в 1947-м были арестованы. Тридцать лет Алла Александровна сохраняла рукописи мужа, оставаясь верной себе, своей любви и его творчеству.

В рамках мероприятия подготовлена выставка. Посетители увидят фотографии Аллы Андреевой, буклет с ее выставки «Земля, открытая Богу и Небу», книгу воспоминаний «Плаванье к Небесному Кремлю», копию протокола допроса Даниила Андреева от 28 июля 1948 года и его автобиографию.

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