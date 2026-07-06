В Орловской области перехватили восемь БПЛА

Фто: Елена Зябкина

Ночью над территорией Орловской области дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Глава Орловщины отметил, что неспокойная ночь не повлекла за собой повреждений инфраструктуры, пострадавших в регионе также нет. В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Всего за ночь над территорией России, по данным Минобороны России, было уничтожено 519 вражеских беспилотников самолетного типа.