В Орловской области прошел День Русского поля с агровыставкой и награждением аграриев Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В селе Отрадинское Мценского района прошел День Русского поля — главное событие Аграрной недели Орловской области. В празднике участвовали губернатор Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид Музалевский, депутаты Госдумы, сенаторы, митрополит Тихон, а также делегации из 10 регионов России и партнеры из Витебской области Беларуси. Андрей Клычков отметил, что Орловщина — один из лидеров ЦФО по АПК, в отрасли заняты 157 организаций и более 1200 фермерских хозяйств. По итогам 2025 года регион занял второе место по производству рапсового масла и третье — по гречневой крупе.

На празднике наградили лучших аграриев. Звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России» удостоены пятеро специалистов, включая научного сотрудника ВНИИ селекции плодовых культур Лидию Грюнер и гендиректора ООО «Агрос» Алексея Рыбакова. Также вручили почетные грамоты и благодарности губернатора и облсовета. Центром деловой программы стала экспозиция поставщиков техники, удобрений и средств защиты растений, где представили 54 сорта и гибрида отечественной селекции.

Гостей ждали эко-фермерское подворье от «Мираторга» с абердин-ангусами и лошадьми Квотерхорс, мастер-класс по лассо и кулинарные дегустации. Для молодежи работали «Пространство карьерных возможностей» и «Агроконсалтинг». Ярким зрелищем стало конно-спортивное выступление клуба «Вязки»: джигитовка, вольтижировка и игра «Кыз куу». Работала зоовыставка с енотами, нутриями, кроликами и фазанами.

Интерактивная площадка «Мценское подворье» объединила экспозиции «Дружба народов», «Казачьи забавы», «Чайная поляна» и детский агрогородок. Агропикник «Сделано в России» порадовал фермерскими сырами, колбасами, медом, овощами, маслом, сдобой, пряниками с 3D-печатью и продукцией улиточных ферм. РЖД представила симулятор кабины машиниста и выставку моделей поездов. Для детей работал театр кукол и интерактивные зоны «Юный фермер» и «Экоферма».

Национальный колорит добавила «Гильдия мастеров народных промыслов» с 20 экспозициями. Молодежный форум «Кадры в АПК» провел мастер-классы и игру «Кулинарный поиск». Завершился праздник концертом народного артиста России Александра Малинина, который подарил зрителям незабываемые впечатления. День Русского поля стал ярким финалом насыщенной Аграрной недели.