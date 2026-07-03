Вода в шести водоемах Орловской области не прошла проверку Роспотребнадзора

Фото: Елена Зябкина

Специалисты Роспотребнадзора проверили воду и песок на пляжах Орловской области, внесенных в реестр мест массового отдыха. По состоянию на 2 июля выдано 16 санитарно-эпидемиологических заключений. В шести водоемах вода не соответствовала гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Купаться там опасно для здоровья, сообщили в надзорном ведомстве.

В список небезопасных вошли: река Ока в районе ЦПКиО, пруд в деревне Ловчиково Глазуновского района, Неручанское водохранилище Свердловского района, река Липовец у деревни Юдинка Покровского района, река Мох в поселке Шаблыкино и пляж поселка Звезда Хотынецкого района. Во всех этих местах купание запрещено.

Юридическим лицам, ответственным за эксплуатацию зон отдыха, направили предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Специалисты рекомендуют воздержаться от купания в этих водоемах до получения новых результатов анализов.

Орловцев просят выбирать для отдыха только те пляжи, где качество воды подтверждено лабораторно. Информация о безопасных местах купания публикуется на сайте Роспотребнадзора. Следить за обновлениями стоит, чтобы не подвергать здоровье риску.