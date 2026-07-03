В Орле ветераны СВО станут наставниками для молодежи в школах

Фото: фонд "Защитники Отечества"

В Точке кипения ОГУ имени Тургенева прошел круглый стол «Наследники Героев», приуроченный ко Дню ветеранов боевых действий. Мероприятие организовали филиал фонда «Защитники Отечества», общество «Знание», департамент молодежной политики и университет. Участниками стали ветераны СВО, члены их семей, представители ветеранских и молодежных организаций. Обсуждали меры поддержки бойцов и патриотическое воспитание подрастающего поколения, сообщили в фонде.

С приветственным словом выступили и.о. ректора ОГУ Павел Меркулов, первый зам председателя облсовета Михаил Вдовин, глава департамента образования Татьяна Патова и председатель областной организации «Российский Союз ветеранов» Анатолий Сухоруков. Они поздравили ветеранов с праздником, отметив их мужество и героизм. Сухоруков подчеркнул, что государство уделяет особое внимание тем, кто защищал Родину и родную область.

Первый блок посвятили льготам, налоговым вычетам, реабилитации в санаториях Соцфонда и особым правам при поступлении в вузы. С информацией выступили руководитель отделения Соцфонда Анна Елисеева и представители университета. Второй блок касался Уроков мужества. Директор филиала общества «Знание» Елена Сухоленцева предложила ветеранам СВО стать лекторами, обучая их навыкам публичных выступлений и предоставляя готовые материалы.

Председатель Совета «Движения Первых» Антон Гомозов призвал объединить усилия педагогов, родителей, общественников и участников боевых действий в патриотической работе. Он обратился к ветеранам, назвав их образцом и ориентиром для детей. В третьем блоке участники поделились опытом проведения патриотических мероприятий.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Анисимова рассказала об акции «Служу Отечеству», в рамках которой бойцы выступают в детских лагерях. Социальный координатор Евгений Панков дал советы по проведению Уроков мужества для разных возрастов. Итогом круглого стола стало предложение закрепить наставников из числа ветеранов за каждой школой для участия в мероприятиях и Уроках мужества.