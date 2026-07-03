Шаховскую школу в Орловской области отремонтируют за 35,5 миллиона рублей

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Кромском районе Орловской области капитально отремонтируют Шаховскую среднюю общеобразовательную школу. На работы запланировано 35,5 миллиона рублей. Администрация района 2 июля запустила открытый конкурс на поиск подрядчика в единой информационной системе «Закупки». Заявки принимают до 10 июля, итоги подведут 13 июля.

По условиям контракта подрядчик должен приступить к работам с 11 января 2027 года и завершить их не позднее 30 декабря. Школа получит обновленные классы, современные инженерные системы и комфортные условия для учебы.

Для орловских школьников и педагогов это значит, что скоро занятия будут проходить в отремонтированном здании. Капремонт позволит создать безопасную и современную образовательную среду. Ремонтные работы начнутся в следующем году.