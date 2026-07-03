В Орловской области исследователи изучат старинные мосты XVII–XIX веков

Фото: газета «Новосильские вести»

В Новосиле Орловской области с 11 по 16 августа пройдет историко-культурная экспедиция «Каменные мосты Новосильского княжества». Проект реализуется при партнерстве департамента культуры региона и ОГУ имени Тургенева. Участники под руководством профессионального археолога изучат состояние трех старинных каменных мостов города.

Для начинающих историков и археологов это возможность внести вклад в сохранение архитектурного наследия. В ходе полевых исследований проведут детальное изучение сооружений XVII–XIX веков, расчистку от поросли и сбор материалов. Это необходимо для последующей подачи заявки на включение мостов в реестр объектов культурного наследия России.

Организаторы подчеркивают, что экспедиция станет важным шагом в деле охраны и популяризации историко-архитектурного богатства Орловщины. Мероприятие проводится в рамках проектов «Камера. Поход. Россия» и «Больше, чем экспедиции» на территории Орловской области.

Итоги экспедиции помогут не только сохранить уникальные памятники, но и привлечь внимание к историческому наследию региона. Орловцы и гости области смогут больше узнать о древней истории Новосильского княжества и его архитектурных жемчужинах.