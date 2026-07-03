Более 33 тысячам орловским школьникам помогли определиться с будущей профессией

Фото: сообщество "Билет в будущее Орловская область"

В Орловской области подвели итоги участия школьников в профориентационном проекте «Билет в будущее» за 2025/2026 учебный год. Всего к нему присоединились более 33 тысяч учеников от седьмого класса до выпускников. Им помогали свыше 800 наставников-практиков: агрономы, инженеры, IT-специалисты, фармацевты и мастера народных промыслов. По всей России проект охватил 8,5 миллиона школьников и 36 тысяч школ.

Школьники из отдаленных сел Дмитровского и Знаменского районов провели день на роботизированных молочных фермах. Они управляли дронами-опрыскивателями и анализировали состав молока с помощью нейросетей. Ученики Покровской школы попробовали себя в роли логистов, выстраивая маршруты движения зерна через зерновой терминал. Ребята из Болхова в цехах Мценского литейного завода собирали узлы для отечественной сельхозтехники.

В следующем учебном году в рамках проекта особое внимание уделят развитию регионального компонента. Школьники смогут глубже знакомиться с экономикой Орловской области, крупнейшими работодателями и востребованными профессиями. Проект помогает ученикам осознанно подходить к выбору будущей специальности и видеть перспективы в родном регионе.