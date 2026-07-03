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НовостиПроисшествия3 июля 2026 7:56

Орловские пожарные спасли женщину и эвакуировали 15 жильцов из горящего дома

Пожар случился на улице Ленина в Малоархангельске
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в квартире на втором этаже многоквартирного жилого дома на улице Ленина в Малоархангельске произошло 3 июля около пяти часов утра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили огонь в квартире, а также пожар уже распространился на часть крыши. В орловском управлении МЧС отметили, что был объявлен повышенный номер сложности пожара, и поэтому к месту ЧП направили дополнительные силы из Орла.

Пожарные спасли из дома женщину и эвакуировали 15 жильцов. Сотрудниками МЧС России была спасена женщина и 15 жильцов дома были эвакуированы. В итоге от огня пострадала квартира на втором этаже и крыша. При пожаре никто не пострадал. Причину возгорания в настоящее время устанавливают специалисты.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было ликвидировано 10 выездов возгораний.