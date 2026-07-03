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НовостиОбщество3 июля 2026 7:19

На трассе «Долгое – Рогатик» в Орловской области ограничили движение до 2027 года

Водителей просят снизить скорость до 20 км/ч и планировать маршрут
Елена Зябкина
Фото: департамент дорожного хозяйства и строительства Орловской области

Фото: департамент дорожного хозяйства и строительства Орловской области

В Должанском районе Орловской области на участке дороги «Долгое – Рогатик» ввели ограничения для автотранспорта. На километрах с 3+730 по 3+930 начался капитальный ремонт, сообщает казенное учреждение «Орелгосзаказчик». Ограничения будут действовать до 30 июня 2027 года.

Максимальная скорость на участке снижена до 20 километров в час, а нагрузка на ось транспортного средства не должна превышать 6 тонн. Также определена приоритетность проезда. Водителей просят заранее планировать маршруты и обращать внимание на установленные знаки и указатели.

Ремонтные работы продлятся почти год. Специалисты рекомендуют выбирать альтернативные пути объезда, чтобы избежать задержек. Соблюдение ограничений поможет обеспечить безопасность на время ремонта.