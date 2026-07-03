В Орловской области открыли фитотронный комплекс для ускоренной селекции растений

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловском муниципальном округе на базе научно-производственного объединения «Бетагран семена» открылся фитотронный комплекс для ускоренной селекции растений. Это уникальная лаборатория искусственного освещения, не имеющая аналогов в отечественной агрономии. В церемонии открытия приняли участие губернатор Андрей Клычков, генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов и другие почетные гости.

Глава региона назвал событие одним из ключевых в рамках Аграрной недели Орловской области и очередным результатом сотрудничества с компанией «Щелково Агрохим». Площадь комплекса превышает 200 квадратных метров. Фитоемкость рассчитана на одновременное выращивание более 100 тысяч растительных образцов. В климатических камерах можно полностью регулировать свет, влажность и температуру, моделируя любые погодные сценарии.

Приоритет отдан стратегически важным культурам: пшенице, рапсу, сое, гороху и подсолнечнику. Благодаря технологии «ускоренных поколений» исследователи могут сокращать вегетационный период растений. Андрей Клычков поблагодарил Салиса Каракотова за реализацию проекта и многолетнее сотрудничество с Орловской областью. Комплекс поможет орловским селекционерам быстрее создавать новые сорта, устойчивые к климатическим изменениям.