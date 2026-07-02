На набережной Дубровинского в Орле ремонтируют две лестницы к смотровой площадке

Фото: администрация Орла

Специалисты МБУ «Спецавтобаза» приступили к восстановлению двух лестниц, ведущих к смотровой площадке на набережной Дубровинского. Ремонт начался сегодня и при благоприятной погоде займет около двух недель. Это одно из любимых мест отдыха горожан, поэтому важно содержать его в безопасности и порядке. Об этом сообщает администрация Орла.

Сотрудники предприятия отметили, что ступени со временем потребовали ремонта, и сейчас работы идут планово. Они подчеркнули, что смотровая площадка должна оставаться не только красивой, но и безопасной для всех посетителей.

В орловской мэрии напомнили, что содержание городских территорий ведется ежедневно. Помимо уборки улиц, парков и скверов, специалисты регулярно выполняют ремонт элементов инфраструктуры, чтобы общественные пространства оставались комфортными и ухоженными. Орловцы смогут оценить обновленные лестницы уже через две недели.