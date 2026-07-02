Полицейские и общественники рассказали орловцам о схемах мошенников

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Сотрудники ОМВД России по Должанскому району и заместитель председателя Общественного совета Виктория Головашкина провели профилактическую акцию «Вместе против мошенников». В самых оживленных местах районного центра полицейские и общественница раздали прохожим памятки и напомнили, как не стать жертвой злоумышленников. Жителям рассказали об алгоритме общения с незнакомцами, которые под разными предлогами пытаются выведать персональные данные и пароли. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Участники акции предостерегли должанцев от необдуманных поступков. При малейших сомнениях они посоветовали прерывать разговор и самостоятельно звонить в банк или учреждение, от имени которого действует собеседник. Номер нужно набирать самостоятельно, а не перезванивать на входящий вызов. Это поможет избежать уловок мошенников, которые подменяют номера.

Подобные профилактические мероприятия продолжатся, отметила Виктория Головашкина. Орловцам напоминают: бдительность и проверка информации — главные способы защиты от финансового мошенничества. Если вы сомневаетесь, лучше прервать разговор и перезвонить по официальному номеру организации.