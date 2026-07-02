В Отрадинской школе в Орловской области продолжается капремонт за 105 млн рублей

Фото: администрация Мценского района

В Мценском районе Орловской области продолжается капитальный ремонт Отрадинской средней школы. Работы выполняет Курская бетонная компания по контракту стоимостью 105 миллионов рублей. Срок завершения — 1 июля 2027 года. На совещании с главами муниципалитетов губернатор Андрей Клычков отметил, что в текущем году в регионе запланирован капремонт шести школ, на которые выделено 190 миллионов рублей на работы и последующее оснащение.

Сейчас подрядчик ведет демонтаж в спортзале и раздевалках, а также фасадные работы. Оконные блоки уже заменили, демонтировали запасной вход и пандус, перегородки на втором и третьем этажах. Вместо них возвели новые. Стены в спортзале оштукатурены наполовину. Закуплены материалы для электромонтажа, началась подготовка под укладку стяжки полов.

Продолжается устройство вентилируемого фасада: установили кронштейны, ведут укладку утеплителя и ветровлагозащитной пленки. Работы идут по графику. После завершения ремонта школа получит обновленные классы, современный спортзал и комфортные условия для учебы. Для орловских школьников это значит, что занятия будут проходить в безопасном и современном здании.