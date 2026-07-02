В Орловской области ожидаются грозы с ветром до 24 м/с

Фото: Елена Зябкина

По прогнозу синоптиков, с вечера 2 июля до вечера 4 июля в Орловской области ожидается переменная облачность. Ночью осадков не прогнозируется, днем возможны кратковременные дожди и грозы, в некоторых районах — ливни. Ветер ночью слабый, днем северный 8–13 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 15–20 метров в секунду, а в отдельных районах — до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 15–20°C, днем — плюс 29–34°C.

МЧС России призывает орловцев соблюдать меры предосторожности. Не рекомендуется прятаться у стен домов, на остановках и около недостроенных зданий, подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. Автомобили лучше не парковать под деревьями, рекламными конструкциями и электропроводами. Водителям советуют соблюдать дистанцию и не превышать скорость. Также запрещено сжигать сухую растительность и разводить костры.

В жару специалисты рекомендуют пить больше жидкости, носить головной убор и светлую воздухопроницаемую одежду. При экстренных ситуациях жителям региона необходимо звонить по телефону 112. Спасатели напоминают: своевременное обращение за помощью может предотвратить травмы и сохранить имущество. Будьте внимательны и осторожны в ближайшие дни.