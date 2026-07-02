Орловский губернатор проверил благоустройство дворов в Шаблыкино за 16 млн рублей

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Андрей Клычков в рамках рабочей поездки в Шаблыкинский район ознакомился с ходом благоустройства дворовых и общественных территорий в поселке Шаблыкино. Глава региона посетил несколько объектов и пообщался с местными жителями. В 2026 году в районном центре благоустроили дворы домов No 6, 10, 12, 14 по улице Маяковского, No 1 по улице Строителей, а также No 3 и 4 по улице Тургенева. Подрядчик выполнил все работы в срок.

Сумма финансирования на ремонт дворов составила 16,1 миллиона рублей, из которых 15 миллионов выделены из Дорожного фонда по распоряжению губернатора. Андрей Клычков отметил, что за последние годы на развитие территорий по всей Орловской области направлено около 5 миллиардов рублей. Уже благоустроено порядка 1200 дворовых и общественных территорий в регионе.

В районном центре продолжается реализация проекта-победителя Всероссийского конкурса «Тропой рубиновой лани». Сумма гранта составила 54,8 миллиона рублей, проект разделен на три этапа. Муниципалитет планирует благоустроить три общественные территории — площадь Ленина, автовокзальную площадь и спуск к реке Мох. Работы продолжаются.