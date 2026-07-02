Орловца задержали за призывы к терроризму и ложь о ВС РФ

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орле 41-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений террористического и экстремистского характера. Ему инкриминируются публичные призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма, возбуждение ненависти по религиозному признаку, сопряженное с оправданием применения насилия, а также распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Следствием установлено, что в декабре 2025 года обвиняемый, придерживавшийся радикально-экстремистских взглядов, разместил в открытом доступе в одном из мессенджеров публикацию с высказываниями, призывающими к осуществлению террористической деятельности. В этом же сообщении содержалась заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.

Кроме того, летом и осенью 2025 года мужчина неоднократно размещал публикации, в которых содержалась негативная оценка групп лиц, объединенных по религиозному признаку. Все противоправные действия совершались им на территории города Орла. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных региональным УМВД после раскрытия преступлений.

Фигурант был задержан следователем. В ходе первоначальных следственных действий обвиняемый полностью признал свою вину в совершенных преступлениях. Суд по ходатайству следователя избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Следственные органы проводят необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств и закрепления доказательственной базы.