Орловская велогонщица выиграла чемпионат России после перелома руки

Фото: Департамент физической культуры и спорта Орловской области

В Иннополисе стартовал чемпионат России по велоспорту. В первый день соревнований девушки разыграли медали в индивидуальной гонке на 26,6 километра. Победу одержала орловчанка Екатерина Гуренкова, показав время 36 минут 02 секунды. Серебро взяла многократная чемпионка страны Тамара Дронова из Москвы, бронзу – Марина Комова из Самарской области.

Екатерина Гуренкова призналась, что до сих пор не может поверить в победу, которая казалась ей невозможной. В апреле этого года она сломала руку и полностью выпала из тренировочного процесса. Буквально месяц назад спортсменка начала тренировки и, по словам тренера, это пошло ей на пользу – она вернулась отдохнувшей.

Чемпионат России по велоспорту продолжается в Иннополисе и Казани с 1 по 5 июля. Орловские болельщики поздравляют Екатерину с блестящим результатом и желают новых побед. Успех спортсменки – пример несгибаемой воли и веры в свои силы.